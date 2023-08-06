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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب صدمه قطار قرب مزلقان الواسطى ببني سويف

صدى البلد

لقي شاب، مصرعه، اليوم الأحد، في حادث قطار قرب مزلقان الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في حادث  قطار قرب مزلقان الواسطى شمال المحافظة.

ووجَّه مدير الأمن بنقل جثة المتوفى إلى المشرحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.
 

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتبين أن المتوفي يدعى "هشام ظ ر . ع"، 27 سنة، مقيم محافظة الفيوم.

الإجراءات القانونية ا الإجراءات القانونية الأحد الإجراءات القانونية ال حلمي حافظة الفيوم سبأ ساعد وزير الداخلية رئيس جامعه بني سويف

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