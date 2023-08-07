13 أغسطس.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن مكافحة الفساد

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبليكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك في البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط.

و من هذه الدورات يقدم المركز يوم 13 أغسطس 2023 برنامج تدريبي عن مكافحة الفساد و التعريف به، وذلك بنظام الاون لاين.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه عقدت لجنة التطوع في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان اجتماعًا تحضيريًا لمناقشة خطة اللجنة وبحث آليات التنسيق لضم المتطوعين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات المصرية فى الفترة من 8– 14 / 9 / 2023 برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وطرحت اللجنة استمارة للطلاب والراغبين في التطوع لتنظيم الأسبوع وحددت مجموعة من البيانات المطلوبة وهي الاسم الرباعي، صورة شخصية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، عنوان السكن، رقم المحمول، البريد الإلكتروني، مع تحديد الحالة الدراسية، ومهارات المتطوع في التنظيم والحاسب الآلي.