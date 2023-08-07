من أمام منزل عائلتها.. درة تثير الجدل بإطلالات جريئة

حرصت النجمة التونسية درة على تسجيل آخر لحظات إجازتها في بلدها تونس، من خلال مجموعة من الصور التقطتها في أماكن مختلفة، وشاركتها مع جمهورها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت درة بمجموعه من الاطلالات المميزة في إحدى الصور، وقفت درة أمام واجهة المنزل، وخلفها لافتة كتب عليها بخط فني "دار زروق"، وهو اسم عائلتها.

يذكر أن درة خاضت السباق الرمضاني 2023 من خلال دورها في مسلسل "الأجهر".

ومسلسل "الأجهر" من بطولة عدد كبير من النجوم بجانب عمرو سعد ودرة، أبرزهم، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، الفنان القدير خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والعمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي