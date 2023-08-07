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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الكاجو؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فوائد الكاجو للصحة..

تعزيز صحة القلب: اذ يعتبر الكاجو مصدر للدهون المفيدة والصحية، ولا يحوي الكولسترول، مما يجعل له دور في تخفيض نسبة الكولسترول السيء LDL، والدهون الثلاثية، وبالتالي هو مهم في تعزيز صحة القلب والاوعية الدموية، وتقليل خطر الاصابة بأمراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية.

مصدر للطاقة والبروتين المهم جداً لبناء الخلايا ونموها.

يساعد في الحفاظ على صحة اللثة والأسنان. اذ وجد بانه يكافح البكتيريا التي قد تؤدي الى تسوس الأسنان والاصابة بمشاكل اللثة.

الكاجو هو غذاء غني بمضادات الأكسدة الضرورية جداً في محاربة الجذور الحرة، والحفاظ على أغشية الخلايا، ومن أمثلة مضادات الاكسدة القوية التي يحويها: السيلينيوم، وفيتامين E، وبالتالي يلعب دور في الوقاية من السرطانات.

يساعد في نزول الوزن اذا ما تم تناوله ضمن رجيم صحي محسوب السعرات الحرارية، اذ ان غناه بالبروتين والالياف يجعل له دور في زيادة الاحساس بامتلاء المعدة والشبع لفترة أطول.

كمصدر للمغنيسيوم المهم في تنظيم عمل العضلات، وعمل الاعصاب وسلامتها. كما وهو مهم جداً لعمل الكالسيوم في الجسم، مما يجعله يدخل في تقوية العظام والحفاظ عليها.

يعتبر الكاجو مصدر فقير للصوديوم، ومصدر غني للبوتاسيوم، مما يجعله غذاء مفيد جداً لمرضى ضغط الدم، ويساعد على ضبط الضغط لديهم.

كما ويعد الكاجو مصدر للزنك المهم جداً لتقوية مناعة الجسم واتمام عمل العديد من الانزيمات في الجسم. ويعتبر عنصر الزنك جداً ضروري في عمل بعض الهرمونات المهمة في الجسم.

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يعد الكاجو مصدر غني لمعدن النحاس، المهم في زيادة مرونة الاوعية الدموية والعظام والمفاصل، ويدخل في عمليات انتاج الطاقة في الجسم. وهو مهم لانتاج صبغة الميلانين المهمة لصبغة الجلد والشعر.

وجد دور لتناول الكاجو والمكسرات اجمالاً في تقليل فرص الاصابة بحصى المرارة.

فوائد الكاجو للحامل

يوصي أطباء النسائية المراة الحامل بتناول المكسرات وتحديداً الكاجو، وذلك لكونه عالي بالقيم الغذائية من فيتامنات ومعادن المهمة للحامل والجنين، واليكم أهم فوائد الكاجو التي تعود على الحامل:

يعد الكاجو مصدراص للبروتين والاحماض الامينية المهمة جداً لنمو الجنين.

يعد مصدراً رائعاً للدهون اللامشبعة والصحية والتي تعد أحماض دهنية جداً مهمة في عملية تطور الجنين، وخاصة تطور الاعصاب والدماغ.

يعد مصدراً للألياف الغذائية التي تساعد في وقاية الحامل من مشاكل الهضم، والتلبكات المعوية، وخاصة الامساك.

مصدر للحديد الذي يساعد على انتاج هيموجلوبين الدم والوقاية من فقر الدم.

مصدر للعديد من المعادن المهمة مثل الكالسيوم والزنك والنحاس مما يجعله مهم للعديد من الوظائف والعمليات الحيوية في الجسم.

مصدر لمضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية المناعة ووقاية الام من الأمراض، والمحافظة على صحة الجنين.

فوائد الكاجو للبشرة والشعر يُعدّ الكاجو من أهم الأغذية التي تحتوي على النحاس، والذي له أهمية كبيرة في جسم الإنسان وعملياته الحيوية، ومن تلك العمليات عملية تحويل التيروسين إلى هرمون الميلانين من خلال إنزيم يحتاج إلى النحاس، وتكمُن أهمية مُرّكب الميلانين في إعطاء الجلد والشعر لونهما، وعند عدم وجود النحاس لا تقوم هذه الإنزيمات بمُهمتِها، كما يعمل النحاس على الحدّ من خطر الشّوارد الحُرّة التي تؤدي إلى إتلاف خلايا الجلد، وتؤدي إلى الشيخوخة.

كاجو فوائد الكاجو الكاجو

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