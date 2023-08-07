مشروع الشرق الجديد .. 3 قضايا مهمة باجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية

تتميز العلاقات المصرية الأردنية على مستوى القيادات، والمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بكونها علاقات متينة ما يجعلها نموذجاً يُحتذى بين الدول العربية، وفي إطار هذه العلاقات بدأت اليوم اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني بشر الخصاونة، بمقر مجلس الوزراء الأردني في العاصمة عمان.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الأردن توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين.

العلاقات المصرية الأردنية

اجتماعات اللجنة العليا

وبدأت اجتماعات اللجنة الفنية للجنة المنبثقة عن الدورة الجديدة، في عمان، أمس الأول، وترأس الاجتماعات الفنية عن الجانب الأردني الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، وعن الجانب المصري مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والإفريقي بوزارة التعاون الدولي طارق الشعراوي، بحضور ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة من الجانبين.

وعقدت اللجنة جلسات قطاعية مكثفة بحثت خلالها بشكل تفصيلي ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، وآليات زيادة التعاون في مختلف المجالات على المستوى الثنائي، وكذلك الإطار الثلاثي الذي يضم العراق، وكذلك الشراكة الرباعية التي تضم، إضافة إلى الأردن ومصر كلا من الإمارات والبحرين.

وقالت “الزعبي”، حسب وكالة الأنباء الأردنية، إن اجتماعات اللجنة تكتسب أهمية كبيرة كونها الأكثر انعقادا ومتابعة لتنفيذ ما يتم التوافق عليه والتوصل إليه من اتفاقيات ووثائق تؤطر التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية بحثت ملفات التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، في مستهل زيارة رسمية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى، يرأس خلالها وفد مصر في اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

واستقبل رئيس الوزراء بمطار عَمان المدني (ماركا) يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، رئيس بعثة الشرف، والسفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ورؤساء المكاتب الفنية لسفارة مصر فى عمان، وعدد من أعضاء السفارة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إلى جانب عقد أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، توقيع عدد من الاتفاقيات، وإجراء لقاءات بين مسؤولي الجانبين، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

جانب من الاجتماع

انعكاس للعلاقات القوية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن لقاء رئيس وزراء مصر والأردن ينعقد في ظروف استثنائية، فتأتي القمة التحضيرية لاجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأردنية على اعتبار أن هذه اللجنة انعكاس العلاقات القوية التي تجمع مصر والأردن.

وأوضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد": خاصة وأن هذه اللجنة تم إنشاؤها في عام 1985 وتم عقد أكثر من 30 انعقادا لهذه اللجنة، وبالتالي اجتماعات هذه اللجنة ستمثل نقلة نوعية حقيقية في العلاقات المصرية الأردنية على اعتبار مصر والأردن يشتركان سواء في العلاقات الثنائية أو من خلال الآلية الثلاثية بين مصر والعراق والأردن أو حتى من خلال الشراكة الرباعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.

وواصل: على اعتبار أن هناك علاقات حقيقية تجمع مصر والأردن وهناك مشروعات مهمة جدًا إذا تمت على أرض الواقع ستحدث نقلة حقيقية في التعاون الاقتصادي المصري الأردني ومن أهم هذه المشروعات "مشروع الشرق الجديد" الذي يربط مصر بالعراق والأردن وستكون الأردن همزة الوصل بين مصر والعراق.

وتابع: بجانب أيضا "مشروع إنشاء المدينة الصناعية الأردنية" على مساحة 24 كيلو مترًا وهذه المدينة ستشارك أيضا فيها الدولة المصرية وذلك ينعكس بشكل حقيقي على مجمل العلاقات على جميع المجالات وهذه الزيارة المهمة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي تنعكس أهميتها نتيجة مشاركة الكثير من الوزراء في الحكومة المصرية سواء في قطاع الكهرباء أو التعليم أو في الصحة والزراعة، فجميعها مجالات مهمة من الممكن أن تؤدي إلى إحداث انفراجة حقيقية وزيادة التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين مصر والأردن بشكل كبير.

الدكتور حامد فارس

اتفاقيات اقتصادية وتجارية

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، ومدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للأردن تأتي في إطار الدور التي تسعى إليه مصر لعمل اتفاقيات اقتصادية وتجارية بين الدول التي تتفق مع ميزان التجاري المصري وبخاصة الأردن.

وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لأن الأردن من الدول الواعدة التي تدعوها مصر الي قيامها بالاستثمار داخلها وتقدم مصر كل التسهيلات بينهما وبخاصة بعد إظهار الأردن رغبتها في إقامة مشروعات اقتصادية في المدن الصناعية الجديدة.

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها 31، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، والتي تأتي في ضوء العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين والمباحثات المستمرة لتوسيع نطاق التعاون على مستوى المجالات كافة بما يخدم أولويات التنمية المشتركة.

واستعرض الوزيران أهم ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التحضيرية تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، والوصول إلى اتفاق بشأن عدد من وثائق التعاون التي تعزز الجهود المشتركة للتنمية في البلدين الشقيقين لاسيما في مجالات العمالة والصحة والبيئة والثقافة والرقابة المالية، وغيرها من المجالات.

وأضافت أن اللجنة الفنية سترفع خلاصة أعمالها إلى اللجنة التحضيرية التي من المقرر عقد اجتماعاتها برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط.

تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر ملياري دولار في القطاعات المختلفة، كما أن لمصر استثمارات مهمة في الأردن تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار.

ومن أهم الصادرات الأردنية لمصر: الأسمدة، والأدوية، بينما تتركز الواردات المصرية للأردن في: منتجات الألبان، والمنتجات الغذائية، والأثاث، والحديد، والفولاذ، والخضراوات.