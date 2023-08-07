إنفانتينو: تطوير كرة القدم للسيدات على رأس أولويات الفيفا

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تطوير كرة القدم النسائية هي أولوية قصوي بالنسبة له ولكل القائمين علي اللعبة.



وقال إنفانتينو إن تطوير كرة القدم النسائية لمستويات غير مسبوقة هو من أولويات مسئولي الفيفا خاصة مع البريق والتألق التي تشهده النسخة الحالية لكأس العالم للسيدات التي تستمر حتي 20 أغسطس الجاري ومقامه في أستراليا ونيوزلندا.



وأضاف: " تملك كرة القدم النسائية أولوية قصوى لمسئولي الفيفا .. لقد استثمرنا كثيرًا في تطوير تلك اللعبة، ليس فقط مالياً ولكن أيضًا من جانب الطاقة البشرية والخبرة التقنية."



وأوضح:"لقد تأكدنا بالفعل من أن كرة القدم النسائية تُلعب في كل مكان بالعالم.، كان هناك 120 دولة تشارك في التصفيات لكأس العالم 2015، ولكن الآن هناك 190 دولة تلعب كرة القدم النسائية" ، وتابع:" في كأس العالم، يوجد ما يقرب من 2 مليون متفرج في الملاعب و2 مليار يشاهدون البطولة في جميع أنحاء العالم."



وقال :"تنظيم أستراليا ونيوزيلندا لكأس العالم للسيدات 2023 أثار اهتمام الكثير، حيث تمكنت كلتا الدولتين من تحقيق التوقعات كمضيفتين لهذا الحدث الكروي العالمي، بلدين يجعلوننا نشعر جميعًا بأننا في بيوتنا، واستقبلا جميع الحاضرين بترحاب، يشاركون في المدرجات و في الشوارع، يقومون بالاحتفالات الجماهيرية في المدن بمدرجات ممتلئة، هنا جماهير كبيرة وأجواء لا تُضاهى."



وأضاف:"إننا لا نحتفي فقط بمهارات التنظيم لكل من أستراليا ونيوزيلندا، لإن الأداء على أرض الملعب كان مثيرًا للغاية بالمفاجآت الكبرى والمفاجآت السارة والإقصاءات المفاجئة مع خروج الفرق الأكثر حظوظاً مثل الولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل بسرعة، مما أدي لفتح الطريق للفرق الأخرى للحلم بأكبر جائزة في البطولة. مما يجعل رئيس فيفا جياني إنفانتينو متفائل بأن أي دولة يمكنها أن تفوز بكأس العالم".