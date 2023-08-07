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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إيسيسكو تطلق جائزتها لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية 2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن إطلاق النسخة الأولى من جائزتها لتحويل النفايات الحيوية إلى ألواح غذائية.


تهدف  الجائزة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في تطوير تقنيات مبتكرة لاستخلاص البروتين والدهون والكربوهيدرات من الأغذية المهدرة.

سيتم منح ثلاث جوائز إلى أفضل ثلاثة مشاريع بالدول الأعضاء في الإيسيسكو، تختارها لجنة تحكيم مكونة من خبراء دوليين.


وتسعى الجائزة إلى تعزيز اهتمام الشباب والنساء في دول العالم الإسلامي بتطوير حلول مبتكرة للاستفادة القصوى من الأغذية المهدرة، عبر تطوير حلول مبتكرة، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وتستهدف دعم المختصين في تطوير التقنيات المبتكرة بمجال الأمن الغذائي، ورواد الأعمال في الاقتصاد الأخضر.

يحصل الفائز بالمركز الأول على (30 ألف دولار أمريكي)،  والفائز بالمركز الثاني على (15 ألف دولار أمريكي)، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على (5 آلاف دولار أمريكي).


وعلى الراغبين في المشاركة ملء الاستمارة الخاصة بالجائزة على موقع الإيسيسكو الإلكتروني  عبر الرابط
https://forms.office.com/r/XykXuzw39S

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء الهيئة المعاونة بكليات الجامعة المعنية  بسرعة استيفاء المتطلبات للجائزة  

لمزيد من المعلومات عن الجائزة : الدخول على الرابط
https://icesco.org/

علما بأن آخر موعد للتقدم للجائزة: 31 أغسطس 2023

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

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