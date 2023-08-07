آبي أحمد ورئيس جنوب السودان يبحثان قضايا السلام والأمن الإقليمي

استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الاثنين رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الذي وصل إلى إثيوبيا في زيارة عمل لمدة يوم واحد.

وقالت إذاعة "فانا" الإثيوبية، إنه خلال غداء عمل أقيم في مكتب رئيس الوزراء، ناقش الزعيمان القضايا الثنائية بما في ذلك التجارة وتطوير البنية التحتية بالإضافة إلى قضايا السلام والأمن الإقليميين.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي بعد اجتماعه مع الرئيس سلفا كير "كجيران لهم مصالح إقليمية مشتركة، سنعمل باستمرار على تعزيز تعاوننا".

ووصل الرئيس كير والوفد المرافق له صباح اليوم إلى أديس أبابا في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا لإثيوبيا.