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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهم بدهس فتاتين بشبين القناطر بالقليوبية

المتوفيين
المتوفيين

قررت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، بتجديد حبس طفل سائق سيارة نقل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بدهس فتاتين بقرية عزبة اليمن، ووجهت النيابة تهمة قيادة طفل بدون رخصة والمخالفة لقانون المرور، والتسبب فى وفاة فتاتين.
كان قد لقيت فتاتان مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة والقبض على قائدها.
وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغاً من الأهالى يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بفتاتين بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة المركز.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين من خلال الفحص، مصرع الفتاتين وهم: "مريم ن. ا" 15 عاماً، و "ليلي أ ع"16 سنة إثر اصطدام سيارة رقم " ق ج إ 1347 " نقل بهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وجرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

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