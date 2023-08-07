منتج جبن ينهي حياة مالك مستودع في إيطاليا.. كيف حدث؟

في واقعة مأساوية من نوعها، أنهى منتج جبن حياة رجل إيطالي في مستودع في بلدة رومانو دي لومبارديا الصغيرة جنوب مدينة بيرجامو في إيطاليا.

بينما يمارس الرجل عمله داخل مستودع الجبن، سقطت عليه آلاف عجلات منتج الجبن الإيطالي و التي تزن كل واحدة منها حوالى أربعين كيلوجراما.

وفاة بسبب الجبن

استدعى المنقذون أفراد أسرة الضحية جاكومو كياباريني، 74 عاما، وهو مالك المستودع عندما شعروا بالقلق من الضجة التي أحدثها سقوط عجلات الجبن قرابة الساعة 21,00 بالتوقيت المحلي، أمس الأحد.

ولم يكن إخراج جسد الرجل بعد وفاته بالعملية اليسيرة، حيث قال مسؤول الإطفاء في المدينة، أنطونيو دوسي لوكالة فرانس برس ، اليوم الاثنين: “اضطررنا لنقل الأجبان والرفوف بأيدينا مدة 12 ساعة”.

واحتوى المستودع الواقع في بلدة رومانو دي لومبارديا الصغيرة جنوب بيرجامو على 25 ألف عجلة من الجبن مخزنة على أرفف معدنية يصل ارتفاعها إلى حوالى 10 أمتار.