وفد إعلامي من مجلس الوزراء يرصد الإنجازات والمشروعات بجامعة العريش

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، وفدا من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، لرصد الانجازات والمشروعات التي تتم في الجامعة، ومشاركتها المجتمعية والتنموية، وذلك بحضور عمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

واصطحب رئيس الجامعة ، الوفد في جولة واسعة على المشروعات الجاري تنفيذها بالجامعة، وتفقد الوفد كليات الجامعة لمتابعة تجهيزات الجامعة ومدى الإستعداد لاستقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م .

مزرعة نموذجية

كما تفقد الوفد المزرعة النموذجية للجامعة وابدى إعجابه بالمنتجات والمحاصيل الموجودة بالمزرعة خاصة مع إرتفاع جودتها وانخفاض سعرها وتوفيرها للمستهلك السيناوي بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي من احتياجات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الهدف من الزيارة الوقوف على حجم الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، وتحديد حجم الإنشاءات.

وأشاد الدمرداش، بما توليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقيادة السياسية من دعم ورعاية لجامعة العريش، وتسخير جميع الإمكانيات اللازمة لتجهيز الجامعة وفق أحدث الجامعات الذكية لتكون إضافة قوية للخدمات التعليمية المقدمة.

