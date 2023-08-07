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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات التنس الأرضي بالأهلي يتوج ببطولة الدوري

صدى البلد

توج الفريق الأول للتنس الأرضي سيدات بالنادي الأهلي بلقب بطولة الدوري العام، بعد الفوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 5-1، في المنافسات النهائية .

أقيمت المنافسات على ملاعب نادي الزهور، وقدم فريق سيدات التنس الأرضي بالأهلي عرضًا قويًّا للغاية، ونجح في حصد بطولة الدوري عن جدارة واستحقاق، خلال المنافسات التي خاضها الفريق في مشواره.

ومثل الفريق في مواجهة اليوم أمام وادي دجلة كل من: ياسمين عزت، ولميس الحسيني، وكنوز فؤاد، وداليا شريف، ونور شافعي، وجيرمين شريف، ورنا شريف، ومريم الطويل، ومريم جبر، وفرح هيثم، وريناد مأمون، وشهد عصام، وبسملة أبو طالب، وروان شريف، وندى الحسيني، وليلى طلعت، ونورا بهاء، وحبيبة هاني.

وكان الفريق قد فاز على نادي الصيد بنتيجة 5-4, في الدور قبل النهائي قبل أن يتأهل للنهائي ويحسم لقب البطولة.

ويقود جهاز التنس الأرضي بالأهلي طارق صبحي، وأحمد طارق نائبًا، ومحمود عبد المبدي مديرًا فنيًا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا للسيدات، وأحمد اللبودي مديرًا إداريًّا.

 

الفريق الأول للتنس الأرضي سيدات بالنادي الأهلي بطولة الدورى العام فريق وادي دجلة ملاعب نادي الزهور

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