إجلاء 100 مواطن.. إجراءات عاجلة من الخارجية الأمريكية بشأن انقلاب النيجر

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأثنين، وفقا لما نشرته وكالة رويترز الأخبارية، أنه سيتم تعليق وقف المساعدات الأمنية الأمريكية للنيجر إذا تمت إعادة السلطة للرئيس المخلوع محمد بازوم.

ووفقا للتصريحات التي أدلي بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، لرويترز، فإن الحل الأمثل للوضع في النيجر يتمثل في عودة النظام الدستوري.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، علي أن واشنطن لا زالت على تواصل مع رئيس النيجر ومسؤولون بالوزارة تحدثوا إليه في وقت سابق اليوم.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه سيتم إجلاء نحو 100 مواطن أمريكي من النيجر عبر طائرة مستأجرة، مرددت أنها تأمل في رفع تعليق المساعدات إلى النيجر في أسرع وقت وأن المساعدة الإنسانية للشعب لم تتأثر.

وطالبت واشنطن وفقا للتصريحات العاجلة التي نشرتها رويترز، أنه يجب أن يتنازل المجلس العسكري في النيجر عن السلطة وإعادة الرئيس بازوم لمنصبه في أقرب وقت ممكن، وأكدت أن هناك اتصالا مباشرا مع زعماء الجيش لحثهم على التنحي عن السلطة.