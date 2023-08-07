نداء عاجل من أحمد موسى لـ المواطنين على الهواء.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على انطلاق وزارة التموين الأوكازيون الصيفي، قائلا: "الأوكازيون يشهد تخفيضات كبيرة جدا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الأشياء الموجودة في الأوكازيون كويسة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية"، لافتا: "فرصة كويسة و التخفيضات تصل لـ 70%".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "أنا بنصح الناس في ظل ارتفاع الأسعار وحالة الغلاء الصعبة أنها تنزل تشتري من الأوكازيون".



وطالب الإعلامي أحمد موسى، بتطبيق الاوكازيون في مختلف محافظات الجمهورية، معقبا: "اتمنى يبفى موجود في الـ27 محافظة، ولا يقتصر على العواصم والمدن الكبيرة فقط".





