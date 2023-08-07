لا تعطيل لعبور السفن .. رئيس هيئة قناة السويس يكشف موعد انتشال القاطرة فهد

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، آخر مستجدات وجهود انتشال القاطرة "فهد" بعد اصطدامها بالناقلة "CHINAGAS LEGEND"، موضحًا أنه جاري العمل لانتشالها والانتهاء من ذلك غدًا الثلاثاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، :"جاري العمل وإن شاء الله غدًا يتم الانتهاء من عميلة الانتشال، وتم عملية تأمين الموقع بعلامات ارشادية وعملية عبور السفن من الجانبين تمر بسلاسة ولا يوجد اي تعطيل للسفن".

وواصل:"عميلة التحفظ على الناقلة "CHINAGAS LEGEND"، موجودة وهذه إجراءات إدارية وقانونية ونتمنى انتهاء كافة الإجراءات مع الغد حتى تتضح الأمور".

ووجه العزاء لأسرة شهيد طاقم القاطرة "فهد"، موضحًا: "قبل مغرب الأمس وصلنا إليه وتواصلنا بذويه، وحضرنا دفنته، وهو بالفعل شهيد الواجب، حيث استشهد خلال عمله، ربنا يرحمه ويغفر له ويلهم أهله الصبر والسلوان".