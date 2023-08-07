الطفل حمزة وجدته.. وزارة التضامن تستجيب لمناشدة بسمة وهبة|فيديو

استجابت وزارة التضامن الاجتماعي لمناشدة الإعلامية بسمة وهبة الخاصة بحالة الطفل حمزة الذي لم يستخرج شهادة ميلاد حتى الآن.

وقالت بسمة وهبة :" وزيرة التضامن الإجتماعي هي وزيرة الغلابة وهي وزيرة واعية ".

وأضافت بسمة وهبة :" تواصلنا مع الوزارة وأكدوا أنه سيتم دراسة حالة جدة الطفل حمزة ووعدت الوزارة بتوفير أوجه الدعم لجدة الطفل والطفل أيضا".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، استضافت الطفل حمزة الذي لم يستخرج شهادة ميلاد حتى الآن بسبب انفصال والده ووالدته وعدم رغبتهما في استخراج شهادة ميلاد للطفل، كما استضافت بسمة وهبة السيدة وفاء جدة الطفل.

ومن جانبها قالت السيدة وفاء جدة الطفل حمزة:" لدينا مشكلة كبيرة في شهادة الميلاد ونحتاج إلى استخراج الشهادة كي يستطيع حمزة الالتحاق بالتعليم ".