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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا أم وخايفة على ولادي.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب ملف شائك

بسمة وهبة
بسمة وهبة

علقت الإعلامية بسمة وهبة على ظاهرة المثلية الجنسية المنتشرة في الدول الغربية، قائلة :" الموضوع ده كارثي ولازم  نخلي بالنا ".

 

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وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" اللي هتكلم فيه ده موضوع صادم ويحزن القلب وكارثي ولازم نتصدى له .".

 

وأضافت بسمة وهبة :" هناك حالة إصرار رهيبة لنشر المثلية الجنسية في العالم خاصة في المنطقة العربية ".

 

 وتابعت بسمة وهبة :" الدين الإسلامي هو حاجز كبير بينننا وبين  كل شيء ضد الفطرة والأخلاق"، مضيفة :" لازم أقلق وأوعي الجميع من مخاطر المثلية الجنسية ".

 

وأكملت بسمة وهبة منفعلة:"  أنا أم وبخاف على ولادي وأولاد كل الاسر العربية، وهناك منهج غربي لنشر المثلية الجنسية في العالم".

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