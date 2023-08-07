أنا أم وخايفة على ولادي.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب ملف شائك

علقت الإعلامية بسمة وهبة على ظاهرة المثلية الجنسية المنتشرة في الدول الغربية، قائلة :" الموضوع ده كارثي ولازم نخلي بالنا ".

وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" اللي هتكلم فيه ده موضوع صادم ويحزن القلب وكارثي ولازم نتصدى له .".

وأضافت بسمة وهبة :" هناك حالة إصرار رهيبة لنشر المثلية الجنسية في العالم خاصة في المنطقة العربية ".

وتابعت بسمة وهبة :" الدين الإسلامي هو حاجز كبير بينننا وبين كل شيء ضد الفطرة والأخلاق"، مضيفة :" لازم أقلق وأوعي الجميع من مخاطر المثلية الجنسية ".

وأكملت بسمة وهبة منفعلة:" أنا أم وبخاف على ولادي وأولاد كل الاسر العربية، وهناك منهج غربي لنشر المثلية الجنسية في العالم".