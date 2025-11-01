السياحة العربية: مصر تستحق أضعاف الأرقام الحالية في حركة الزيارات

قال الدكتور وليد الحناوي، الأمين العام المساعد لمنظمة السياحة العربية، إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد موقع أثري، بل منصة تجمع حضارات وثقافات العالم في قلب مصر، موضحًا أن ما يضمه من قطع فريدة جعله محط أنظار المجتمع الدولي.

حجم الشغف العالمي بالحضارة

وأضاف الحناوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإقبال الجماهيري الكبير على المتحف منذ ما قبل الافتتاح الرسمي يعكس حجم الشغف العالمي بالحضارة المصرية.

وأشار إلى أن عدد الزيارات تجاوز خمسة آلاف زيارة قبل الافتتاح، فيما يتوقع أن تتخطى 15 ألف زيارة يوميًا خلال المرحلة الأولى، وصولًا إلى أكثر من 30 ألف زيارة في الفترات المقبلة.

وأكد أن مصر تمتلك من المقومات التاريخية والثقافية ما يؤهلها لتجاوز هذه الأرقام بكثير، مشددًا على أن الثقافة المصرية والآثار المصرية تستحق اهتمامًا عالميًا أكبر وأن ما تحققه الدولة من تطوير مستمر في قطاع السياحة سيجعل من مصر مركزًا حضاريًا وثقافيًا رائدًا على مستوى العالم.