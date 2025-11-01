قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد بدران: لدينا 2 مليون قطعة أثرية في المخازن لم تعرض حتى الآن

محمد شحتة

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، إننا لدينا وفرة كبيرة من الآثار تستدعي أن يكون لدينا متحف كبير مثل المتحف المصري الكبير.

واضاف بدران خلال لقائه على قناة "دي ام سي" في تغطية خاصة لافتتاح المتحف المصري الكبير، أن لدينا ما يزيد عن 2 مليون قطعة أثرية موجودة في المخازن لم تعرض حتى الآن.

وأشار إلى أن لدينا أيضا أكبر معامل ترميم في الشرق الأوسط، عددهم 19 معمل متخصص في كل أنواع الآثار، وهذه المعامل بها آثار أيضا لم تعرض.

وتابع: لأول مرة هيرى الزائرون قطع أثرية ومجموعة "توت عنخ آمون" الأثرية في المتحف المصري الكبير.

