وليد الحناوي: مصر أصبحت في مقدمة الدول الجاذبة للسياحة الثقافية والأثرية

أكد الدكتور وليد الحناوي، الأمين العام المساعد لمنظمة السياحة العربية، أن مصر كانت وما زالت مهد الحضارات ووجهة العالم الثقافية، مشيرًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد إنجازًا تاريخيًا يرسخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

قلب العالم الأثري

وأوضح الحناوي في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المشروع يمثل قلب العالم الأثري لما يحتويه من كنوز فريدة، مؤكدًا أن مصر أصبحت بفضل هذا الصرح في مقدمة الدول الجاذبة للسياحة الثقافية والأثرية على المستويين العربي والعالمي.

وأضاف أن منظمة السياحة العربية تتوقع زيادة في أعداد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 30% سنويًا، مشيرًا إلى أن العام الجاري قد يشهد تجاوز عدد السياح 18 مليون زائر، مع توقعات ببلوغ الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة المصرية وهو 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، بفضل ما تحقق من جهود تنموية ورؤية واضحة في قطاع السياحة.