أرجوك.. نداء عاجل من بسمة وهبة لشيخ الأزهر.. فيديو

علقت الإعلامية بسمة وهبة على ظاهرة المثلية الجنسية المنتشرة في الدول الغربية، ومخططات الإساءة للقرآن الكريم في العديد من الدول وأبرزها السويد.

وناشدت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بإطلاق حملة لمواجهة كافة أشكال التطرف ضد الدين الإسلامي والمجتمع العربي.

وقالت بسمة وهبة: "أرجوك يا فضيلة الإمام الأكبر.. أطلب منك حماية الدين الإسلامي والمجتمع العربي".

وأضافت بسمة وهبة: "يجب منع حوادث استغلال القرآن الكريم في العديد من الدول وهذه الحوادث تستهدف نشر الفساد والشذوذ الجنسي والتطرف".

وتابعت بسمة وهبة: "أثق بأن كل الجاليات العربية والإسلامية في كل دول العالم ستضم صوتها لصوتي كي نواجه الأفكار المتطرفة ضد قيمنا وديننا".