قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألف نجمة في السماء.. هنا الزاهد توجه رسالة حب مؤثرة لوالدتها
تكريم يحيى الفخراني بمهرجان الطفل العربي بعد عرض الملك لير | فيديو
رمز القوة والعظمة.. رحلة الملك رمسيس الثاني من صخب القاهرة إلى بهو المجد في المتحف المصري الكبير
عادل عوض: المتحف الكبير يبرز دور مصر التاريخي والثقافي والحضاري عالميا
نهال عنبر: افتتاح المتحف الكبير يعكس فخر الشعب المصري بحضارته العريقة
دعاء الفجر للفرج وتيسير الأرزاق.. ردد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
تبدأ من 120 ألف ريال.. سعر ومواصفات سانج يونج توريس 2025 في السعودية
بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
صحيفة أمريكية : فنزويلا طلبت من روسيا وإيران أسلحة متطورة
عميد المنشدين ياسين التهامي يُشعل الليلة الكبيرة لمولد الدسوقي| صور
الخارجية الأمريكية :إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
زاهي حواس لـ صدى البلد: بكيت عندما رأيت لافتات ضدي بميدان التحرير .. ويكشف أسرارا جديدة حول وفاة توت عنخ آمون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تجوز الصلاة بدون معرفة اتجاه القبلة؟.. اعرف حكم الشرع

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

يصادف بعض الناس أن يكون متواجدا في مكان لا يعرف فيه أين اتجاه القبلة الصحيح، فهل تجوز الصلاة بدون معرفة اتجاه القبلة؟ أم كيف يتصرف المصلي في هذه الحالة، وهو سؤال يبحث عن إجابته كثيرون في السطور التالية نتعرف على حكم الشرع. 

هل تجوز الصلاة بدون معرفة اتجاه القبلة؟

وفي ها السياق كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الصلاة بدون معرفة اتجاه القبلة لافتا إلى أنه لو تعذر على المصلي سؤال الناس وكان المكان صحراء، فلابد من الاجتهاد في تحديد القبلة عن طريق الشمس في مشرقها ومغربها. 

ونصح مستشار مفتي الجمهورية السابق، خلال تصريحات سابقة له الشخص المصلي بأنه لو لم يستطع التوصل للقبلة فعليه بأن يصلي حيث ما يوليه الله عز وجل: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}.. [البقرة : 115].

وأكد مستشار مفتي الجمهورية السابق أن إدراك وقت الصلاة مع عدم معرفة اتجاه القبلة يُلزم بالتحري عنها بسؤال الناس بشتى الطرق واستخدام وسائل التكنولوجيا، موضحًا أن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة.

حكم الصلاة بقِبلة خاطئة

حول حكم الصلاة بقِبلة خاطئة سواء تعمد المصلي ذلك أم لا، أوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أنه إذا اجتهد الإنسان في موضع الاجتهاد وبذل وسعه في تحري اتجاه القبلة ولم يحصل له ذلك فإن صلاته صحيحة، ولو كانت إلى غير القبلة لقول الله تعالى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)، وقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

وأضافت لجنة الفتوى، عبر منشور سابق لها على فيسبوك، أنه أما إذا كانت في غير موضع الاجتهاد كما لو كان في بلد ويمكنه أن يسأل أهل البلد أو يستدل على القبلة بمحاريب المساجد وما أشبه ذلك فإنه إذا أخطأ يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه اجتهد في مكانٍ ليس محلا للاجتهاد لأن من في البلد يسأل أهل البلد أو يستدل على ذلك بالمحاريب.

وتابعت لجنة الفتوى: أما من صلى لغير اتجاه القبلة متعمدًا، فصلاته باطلة ويأثم بفعل ذلك عمدًا بلا خلاف لتلاعبه بالعبادات واستهانته بأمر الصلاة.

الصلاة هل تجوز الصلاة بدون معرفة اتجاه القبلة اتجاه القبلة الصلاة بدون معرفة اتجاه القبلة حكم الصلاة بقِبلة خاطئة القبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

المتحف المصري الكبير

تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

الرئيس الفنزويلي

بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

محمد صلاح

محمد صلاح مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

فيريرا

ناقد رياضي يؤكد: يانيك فيريرا خارج الزمالك

ترشيحاتنا

انتصار

انتصار عن مخرج فيلم السادة الأفاضل: العمل مع كريم الشناوي ممتع

هالة صدقي

هاله صدقي: المهرجانات هدفها الارتقاء بالفن مش مجرد فسحة.. فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي: وافقت على فيلم «السادة الأفاضل» قبل قراءة السيناريو

بالصور

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج

إلهام عبد البديع تحتفي بإفتتاح المتحف المصري على طريقتها الخاصة

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد