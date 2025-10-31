قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دويتش فيلة: المتحف المصري الكبير رسالة إحياء للهوية الوطنية
انتكاسة جديدة لـ بول بوجبا تؤجل عودته إلى الملاعب مع موناكو
جامعة القاهرة تهنئ محافظة الجيزة بانضمامها إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية لعام 2025
البابا تواضروس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: الأكبر في العالم ليعرف الجميع من هي مصر العريقة
حسام موافي: الأنيميا عرض وليست مرضا وأسبابها كثيرة.. فيديو
سعر ومواصفات تويوتا إنوفا 2026 العائلية في السوق السعودي
وكيل المخابرات السابق: مصر تعمل على بلورة كاملة لأفق سياسي أراه ليس قريبا
زاهي حواس: المتحف المصري فخر لـ مصر وليس مبنى
إنارة برج القاهرة بعبارتي مرحبا بكم في مصر وWelcome to Egypt
كريس سوتون: محمد صلاح سينفجر أمام أستون فيلا
وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة
تعرف على عدد حضور عمومية انتخابات الأهلي
ديني

هل يجب على المرأة لبس شراب عند الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: هل يجب على المرأة لبس شراب في الرجل ثقيل عند الصلاة؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لبس الشراب للمرأة في الصلاة ليس شرطًا إلا إذا كانت تخشى أن يراها أجنبي خوفًا من الفتنة.

هل يجوز صلاة المرأة في بيتها بدون حجاب

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة المرأة بدون حجاب؟»، أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسلمة إلا ساترةً عورتَها بحجابها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي.

حكم صلاة المرأة دون ستر قدميها

نوه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأنه يجوز للمرأة كشف وجهها ويديها؛ لأنهم ليسوا من عورتها التي أمرها الله بسترها فيما عدا زوجها، مشيرًا إلى أن ذلك في الصلاة أو خارجها وأن صلاة المرأة دون ستر قدميها، صحيحة.

وأوضح «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: «ما حكم صلاة المرأة دون ستر قدميها؟»، أن مذهب الأحناف، عدوا القدمين مما يجوز للمرأة كشفه سواء كان في الصلاة أو خارجها، مشيرًا إلى أنه بناء عليه تكون صلاة المرأة دون ستر قدميها جائزة.


حكم صلاة المرأة أمام الرجال

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة في الحديقة أمام الرجال إن لم يُوجَد مكانٌ يستُرُها، وخشيت خروج الوقت، أو ما شابه، مع الالتزام بالستْر الكامل.


وأضاف ممدوح في إجابته عن سؤال: «عند الخروج إلى المنتزهات لا يوجد مسجد فعندما يحين وقت الصلاة كنت أجلس وأنا أصلى؟»، أن الصلاة على هذه الهيئة غير جائزة، لأنك قادرة على الركوع والسجود وليس لديك عذر مرضي، حاولي اتخاذ ساتر إن وجد أو إن لم يوجد صلي وأنت واقفة».وتابع: أنه على المرأة عند عدم وجود مصلى أن تتخذ ساترًا سواء أكان شجرة أو جدارًا، وكذلك سؤال العاملين بالمكان إذا كانت هناك غرفة أو مكان يمكن لك الصلاة فيه وإن لم يوجد فعليك الصلاة أمام الناس وهذا الأمر جائز شرعًا.


واستشهد على ذلك بأن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يصلين في نفس مكان صلاة الرجال وكان لا يوجد بينهم ساتر، لما ثبت من شُهود النِّساء صلاةَ العيد مع النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم في المصلَّى؛ ففي الصَّحيحين عن أمِّ عطيَّة رضي الله عنْها: أنَّها سمِعتِ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم يقول: «يخرج العواتق وذوات الخدور -أوِ العواتق ذوات الخدور- والحُيَّض، وليشْهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيَّض المصلَّى» ومعلومٌ أنَّ صلاة العيد كانت تؤدَّى في عهْد النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم في المصلَّى، وهو مكان عام خارجَ المدينة، ولكن كانت النساء تصلي خلف الرجال بعيدًا عنهم، غير مختلطين بهم.

لبس الشراب للمرأة في الصلاة الصلاة لبس شراب الإفتاء هل يجوز صلاة المرأة في بيتها بدون حجاب حكم صلاة المرأة دون ستر قدميها حكم صلاة المرأة أمام الرجال

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

صورة أرشيفية

الذهب يتعرض لهزات قوية.. عيار 21 يسجل 5325 جنيها

المتحف المصري الكبير

من يحق لهم دخول المتاحف مجانا؟.. خبير يجيب

رحمة محسن

أحدث ظهور لـ رحمة محسن بأحد أماكن السهر بعد أزمتها الأخيرة

الباحث البرازيلي هيكتور إلياهو

باحث برازيلي لـ صدى البلد: المتحف المصري الكبير ولادة جديدة لحضارة علمت العالم معنى الخلود

المتحف المصرى الكبير

مجلة ديزين المعمارية العالمية: تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الحجم فرصة لا تتكرر كثيرا

المتحف المصري الكبير

سي إن إن تنشر وصفا تفصيليا عن تصميم ومكونات المتحف المصري الكبير | شاهد

ماذا يحدث عند تناول الرياضيين البنجر؟.. يحسن اللياقة البدنية والأداء

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

