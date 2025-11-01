قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
أسماء عبد الحفيظ

المكرونة من أكثر الأكلات التي لا يختلف عليها أحد فهي وجبة عالمية يعشقها الصغار والكبار لكن كثيرًا ما نكرر نفس الطريقة التقليدية بالمكرونة الحمراء أو بالجبن فقط .

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية

تقدم  الشيف سارة الحافظ طريقة عمل المكرونة ب3 طرق مختلفة .

مكرونة  

١ مكرونة بالزبادي والثوم على الطريقة الشرقية

  • تُعتبر هذه الطريقة من أسرار المطبخ الشرقي السريع فهي تجمع بين النكهة المميزة والطابع الخفيف
  • اسلقي المكرونة وصفيها ثم أضيفي إليها خليطًا من الزبادي والثوم المفروم ورشة ملح ونعناع مجفف
  • قدّميها باردة مع مكعبات الخيار أو الطماطم لوجبة خفيفة ومنعشة تصلح للصيف

٢ مكرونة بالكاري والدجاج على الطريقة الهندية

مكرونة 
  • المذاق الهندي يعتمد على البهارات الغنية التي تمنح كل وصفة طابعًا خاصًا
  • قطعي صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة وشوّحيها في قليل من الزيت مع الكاري والزنجبيل ثم أضيفي الكريمة والمكرونة المسلوقة
  • النتيجة طبق دافئ غني بالنكهة الحارة والمذاق الكريمي الذي يعشقه عشاق الأكل الشرقي

٣ مكرونة بالجبن الأزرق والسبانخ على الطريقة الإيطالية

  • هذه الطريقة مستوحاة من المطبخ الإيطالي الفاخر وهي مناسبة لعشاء مميز أو مناسبة خاصة
  • يُطهى الجبن الأزرق مع قليل من الحليب حتى يذوب ثم تضاف السبانخ الطازجة والمكرونة المسلوقة
  • تُقدم ساخنة ويُفضل تزيينها بالقليل من الجوز المفروم لمنحها قوامًا غنيًا ومذاقًا فخمًا

٤ مكرونة بالطماطم المجففة والزيتون على الطريقة المتوسطية

  • الطماطم المجففة تضيف نكهة غنية تشبه المطاعم الإيطالية
  • ضعيها مع شرائح الزيتون وزيت الزيتون ورشة جبن بارميزان فوق المكرونة الساخنة
  • يمكنك إضافة القليل من الريحان الطازج ليمنح الطبق رائحة رائعة ولمسة احترافية

٥ مكرونة بالعسل والصوص الحار تجربة جريئة من المطبخ الأمريكي

  • هذه الوصفة غريبة لكنها أصبحت رائجة على السوشيال ميديا لأنها تمزج بين الحلو والحار
  • يُضاف إلى المكرونة المسلوقة ملعقة عسل وملعقة صوص حار مع رشة خفيفة من الثوم البودرة
  • تُقدّم مع شرائح الدجاج المقرمش أو الجمبري لتمنحك نكهة مدهشة

نصائح لتجديد وصفات المكرونة

 مكرونة
  • لا تلتزمي دائمًا بالصلصة الحمراء أو البيضاء جرّبي مكونات جديدة مثل الزبادي أو الصوص الحار
  • استخدمي الخضروات الموسمية فهي تمنح كل وصفة طابعًا مختلفًا ولونًا مبهجًا
  • قدّمي المكرونة في أطباق ملونة واهتمي بطريقة العرض لأن شكل الطبق يزيد من شهيته على السوشيال ميديا
المكرونة وصفة المكرونة جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية الأكلات

