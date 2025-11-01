قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

عزت زين: افتتاح المتحف الكبير حدث عالمي يعكس مكانة مصر الدولية

الفنان عزت زين
الفنان عزت زين
أوركيد سامي

أعرب الفنان الكبير عزت زين عن سعادته الكبيرة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث يعد بمثابة "حدث عالمي" يترقبه الجميع في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن هذا الافتتاح ليس فقط تكريمًا للتراث المصري العريق، بل أيضًا رسالة قوية تُظهر مكانة مصر الدولية.

وقال زين في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "افتتاح المتحف المصري الكبير هو انتصار للثقافة المصرية والعالمية، فهو يضع مصر في موقع الريادة على الساحة العالمية من حيث الحفاظ على تراثها الحضاري والإنساني". كما أضاف أن هذا الحدث يبعث برسالة تفاؤل وأمل للشعب المصري.

وأكد الفنان عزت زين أنه دائمًا ما يشعر بالفخر والانتماء لهذا الوطن الذي شهد ميلاد أعظم حضارة في التاريخ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أفضل من الاحتفال بمثل هذه المناسبات التي تجمع المصريين والعالم بأسره في حب مصر.

وعن الأغاني الوطنية التي يحبها، ذكر عزت زين: "أحب كل الأغاني التي تعكس حبنا لمصر مثل 'بني مصر كان حلواني' و 'يا حبيبتي يا مصر'، فهي أغاني تمثل جزءًا كبيرًا من الذاكرة الوطنية المصرية، وتحمل في طياتها مشاعر الفخر والاعتزاز بمصرنا الحبيبة".

في ختام حديثه، وجه الفنان عزت زين تحية إلى الشعب المصري، مؤكدًا أن مصر دائمًا ستظل على قمة المجد والتقدم، وأن هذا الحدث سيكون بداية لمرحلة جديدة من التألق في مجال السياحة الثقافية.

