رئيس مركز ومدينة الحسنة يتابع أعمال القافلة الطبية





تابع المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، أعمال القافلة الطبية ، بحضور دكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء ، تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بشأن تطورات عمل القافلة الطبية وتقديم الرعاية الطبية لأهالى مركز ومدينة الحسنة.

حيث شملت القافلة 9 تخصصًات ب (باطنة، أطفال، عظام _جراحة .، رمد، نساء وتوليد- اسنان ، أنف وأذن)، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية ، ومعمل تحاليل دم ومتوطنة.

خدمة الأهالي:

حيث تفقد رئيس المجلس والمدينة ، مبنى الوحدة الصحية للتأكد من سير عمل القافلة الطببة في مختلف التحصصات الطبية ، على أكمل وجه ، وتوفير مايلزم للاطباء للعمل في أجواء مناسبة لخدمة الأهالى والمواطنين.

و قام بجولة حرة في جميع العيادات والتأكد من صلاحية الأجهزة الطبية، ومخزن الأدوية من اجل تقديم العلاج المجانى للأهالي بعد عمليات الكشف الطبي كل حرب التخصص.

وقد تردد على القافلة الطبية عدد كبير من أهالي مركز ومدينة الحسنة ، للاستفادة من الخدمات الطبية المختلفة. حيث باشر عمليات الكشف الطبي على المرضى ، والاطمئنان على سلامتهم، وتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة لجميع المرضي في مختلف العيادات .

