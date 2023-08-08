الإفراج عن 1400 شخص.. العفو الرئاسي ترد على شائعات توقف عملها

كشف النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، تفاصيل جديدة بشأن آخر تطورات أعمال لجنة العفو الرئاسي، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في عملها ولا تلتفت للشائعات.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أن الشائعات انتشرت بأن لجنة العفو تم تشكيلها كمقدمة لقمة المناخ الـ27 ولكن استمرت لما بعد قمة الـ27، مضيفا أنه قيل إن اللجنة محاولة لطمأنة القوى المعارضة للمشاركة في الحوار الوطنى ولكن الحوار مستمر واللجنة ما زالت مستمرة، ونحن مستمرون في عملنا.

وأكمل النائب محمد عبد العزيز، أن هناك نوايا صادقة ودعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل لجنة العفو، لافتا إلى أن تم الإفراج عن 1400 اسم.



