هنعيش على القمر والمريخ.. ماذا يحدث إذا مات شخص في الفضاء ؟

منذ أن بدأ استكشاف الإنسان للفضاء منذ ما يزيد قليلاً عن 60 عامًا ، لقي 20 شخصًا مصرعهم - 14 في مآسي مكوك الفضاء التابع لوكالة ناسا في عامي 1986 و 2003 ، وثلاثة رواد فضاء خلال مهمة سويوز 11 عام 1971 ، وثلاثة رواد فضاء في حريق منصة إطلاق أبولو 1 في عام 1967 .

بالنظر إلى مدى تعقيد رحلات الفضاء البشرية ، من اللافت للنظر في الواقع عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم حتى الآن. لكن ناسا تخطط لإرسال طاقم إلى القمر في عام 2025 ورواد فضاء إلى المريخ في العقد المقبل.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، أصبحت الرحلات الفضائية التجارية أمر معتاد. نظرًا لأن السفر إلى الفضاء أصبح أكثر شيوعًا، لكن أيضا تزداد احتمالية وفاة شخص ما خلال الرحلة أو بعد وصوله إلى وجهته.

ويجلب هذا الأمر سؤالا ضروريا، وهو إذا مات شخص ما في الفضاء - ماذا يحدث للجسد؟

الموت على القمر والمريخ

تشير تقارير طب الفضاء إلى أن الأطباء يعملون على إيجاد طرق جديدة للحفاظ على صحة رواد الفضاء ، ومن بينها فريق في معهد الأبحاث المترجمة لصحة الفضاء تريد التأكد من أن مستكشفي الفضاء يتمتعون بصحة جيدة تمكنهم من القيام بمهمات الفضاء.

وإذا مات شخص في الفضاء، أو على متن محطة الفضاء الدولية - يمكن للطاقم إعادة الجسم إلى الأرض في كبسولة في غضون ساعات.

إذا حدث ذلك على سطح القمر ، يمكن للطاقم العودة إلى المنزل مع الجثة في غضون أيام قليلة. لدى وكالة ناسا بالفعل بروتوكولات مفصلة مطبقة لمثل هذه الأحداث .

بسبب هذه العودة السريعة ، من المحتمل ألا يكون الحفاظ على الجسم مصدر قلق كبير لناسا ؛ بدلاً من ذلك ، ستكون الأولوية رقم 1 هي التأكد من عودة الطاقم المتبقي بأمان إلى الأرض.

ستكون الأمور مختلفة إذا مات رائد فضاء خلال رحلة 300 مليون ميل إلى المريخ ، وفي هذا السيناريو ، ربما لن يتمكن الطاقم من الالتفاف والعودة. بدلاً من ذلك ، من المحتمل أن يعود الجسد إلى الأرض مع الطاقم في نهاية المهمة ، والتي ستكون بعد عامين.

في غضون ذلك ، من المفترض أن يحافظ الطاقم على الجثة في غرفة منفصلة أو كيس جثة متخصص، وستساعد ثبات درجة الحرارة والرطوبة داخل المركبة الفضائية أن يساعدا نظريًا في الحفاظ على الجسم.

لكن كل هذه السيناريوهات لن تنطبق إلا إذا مات شخص ما في بيئة مضغوطة ، مثل محطة فضائية أو مركبة فضائية.

ماذا سيحدث إذا خرج شخص ما إلى الفضاء دون حماية بدلة الفضاء ؟

سيموت رائد الفضاء على الفور تقريبًا. لأن فقدان الضغط والتعرض لفراغ الفضاء سيجعل من المستحيل على رائد الفضاء التنفس ، وسيغلي الدم وسوائل الجسم الأخرى.

أما القمر ليس له غلاف جوي تقريبًا، ويتمتع المريخ بجو رقيق ولا يحتوي على أكسجين تقريبًا. لذا فإن النتيجة ستكون مماثلة للتعرض للفضاء المفتوح: الاختناق وغليان الدم.

هل يدفن الموتى في المريخ ؟

لنفترض أن رائد الفضاء توفي بعد هبوطه على سطح المريخ، فإن الحرق غير مرغوب فيه. يتطلب الكثير من الطاقة التي يحتاجها الطاقم الناجي لأغراض أخرى. والدفن ليس فكرة جيدة أيضًا. يمكن أن تلوث البكتيريا والكائنات الحية الأخرى من الجسم سطح المريخ .

بدلاً من ذلك ، من المرجح أن يحافظ الطاقم على الجثة في كيس خاص بالجسم حتى يمكن إعادته إلى الأرض، ولا يزال هناك الكثير من المجهول حول كيفية تعامل المستكشفين مع الموت. إنها ليست مجرد مسألة ما يجب فعله بالجسد.