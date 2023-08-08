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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سارة سلامة تتألق في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يتغزل

صدى البلد

شاركت الفنانة سارة سلامة، صورا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت سارة سلامة، بإطلالة صيفية جريئة، وميك أب عيون ساحر، يبرز جمالها، ولاقت تعليقات كثيرة من الجمهور: “ست الهوانم - قمر - بتخطفي القلب”. 

أحدث أعمال سارة سلامة

أحدث أعمال سارة سلامة خلال مشاركتها في مسلسل “ الأجهر ” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا بإشادة الجمهور.

مسلسل الأجهر يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، منهم: سيد رجب، درة، خالد زكي، محمود قابيل، عمرو عبد الجليل، عارفة عبد الرسول، أحمد مجدي، سارة سلامة، نور النبوي، أحمد صفوت، محمد جمعة، مصطفى أبو سريع، وهو من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث مسلسل الأجهر في إطار اجتماعي شعبي حول شاب يدعى «يوسف» يجد نفسه متهما بقتل أمه، وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيًا في عدة دول أفريقية، وينضم في عالم العصابات للبحث عن الأمان المفقود، ويبحث عن إخوته لتستمر أحداث المسلسل لكشف حقيقة مقتل والدته.

أحداث مسلسل الأجهر اعمال سارة سلامة اطلالة صيفية جريئة سارة سلامة مسلسل الأجهر

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