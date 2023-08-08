مرتضى منصور يبلغ أوسوريو بموعد سداد مستحقاته.. وأسباب تأخر الصفقات

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، على عقد جلسة مع المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقال مرتضي منصور، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك : "نادي الزمالك ليس مرتضى أو أي شخص، ويمتلك الموارد والأموال ويلتزم بالتعاقدات".

وأردف: "جهزت حفلا من قبل للمدرب الأسبق السويسري كريستيان جروس، لكنه لم يحضر وذهب ليشارك في لقاء كرة قدم بنادي الصيد".



وأضاف: "المدرب السابق جيسوالدو فيريرا ترك الزمالك في ولايته الأولى؛ بعدما تلقى عرضا من السد القطري".

وأوضح مرتضى لمدرب الفريق الأبيض، الموقف المالي للنادي، في ظل عدم إبرام تعاقدات جديدة حتى الآن.

واختتم حديثه لأوسوريو، وقال: "خلال 48 ساعة ستحصل على مستحقاتك المالية المتأخرة"، مشيرا إلى أن النادي سيدفع للمدرب الكولومبي راتب الشهرين الماضيين.