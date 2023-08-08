عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارمن سليمان تتغزل بزوجها في ظهور رومانسي| شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتغزلت كارمن بزوجها مصطفى جاد، وظهرا معاً بإطلالة رومانسية، وارتديا ملابس بنفس اللون.  

وكشفت المطربة كارمن سليمان، عن رأيها في تقديم أغاني المهرجانات، وذلك خلال حلولها ضيفة على محطة نجوم أف أم بمناسبة مرور 10 سنوات على بداية مشوارها الفني.

وأكدت كارمن سليمان أنها مطربة تريد التجديد ولكن فى إطار المناسب بالنسبة لها وصوتها، لذلك لم تفكر على الإطلاق فى تقديم أغاني مهرجانات.

وأضافت أن هذه الأغاني لا تتناسب معها ولا مع خامة صوتها، ولكن من الممكن تقديم أغنية تراب مع أحد الموهبيبن الموجودين على الساحة.

وتابعت كارمن خلال حديثها مع الإعلامية جيهان عبدالله أنها تعمل خلال هذه الفترة على تقديم فكرة جديدة فى الغناء، تتناسب مع طبقة صوتها، سوف تكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

إطلالة رومانسية الفنانة كارمن سليمان المطربة كارمن سليمان موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

تعليق مثير من مرتضى منصور على غرامة كهربا وأزمات الزمالك المالية بالـ«فيفا»

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

بسبب هذا اللاعب| الأهلي يؤجل الإعلان عن صفقة المهاجم الجديد

مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك مع 3 صفقات جديدة.. وتجديد عقد فتوح

ترشيحاتنا

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

وصول أكثر من 3000 عسكري أمريكي إلى البحر الأحمر وسط توتر مع إيران

عروس تقلب السوشيال ميديا برقصة في حفل زفافها

كان موجود عشاني.. مرتضى منصور يعلق على رحيل سيد عبدالحفيظ عن الأهلي

شروط التوبة الصادقة .. احذر فليست دموعا وندما فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانيين في ورطة

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ