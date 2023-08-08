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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفقة عائلته.. أفشة يشارك جمهوره صورة من عطلته الصيفية

مجدي أفشة
مجدي أفشة

شارك مجدي أفشة لاعب الأهلي، صورة جديدة من عطلته الصيفية  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
 

وظهر أفشة برفقة عائلته وعلق علي الصورة قائلا:" اجمل لحظة في الدنيا تكون في وسط العائلة .. فضلهم عليًا ليوم الدين .. أبويا وأمي وأخويا إحساس بالأمان والعزوة .. ربنا يبارك فيهم.


 

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
 

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.

المدرب السويسري المصري البورسعيد مجدي أفشة السويسري

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