صدمه بسيارته وهرب.. ضبط المتهم بدهس شخص على طريق جمصة بالدقهلية

تمكنت مباحث الستامونى بمحافظة الدقهلية من ضبط المتهم بدهس شخص على طريق ستامونى - جمصة.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من العميد احمد الحسينى مأمور مركز ستامونى يفيد بوصول جثة شخص الى مستشفى جمصة اثر وقوع حادث سيارة امام قرية القطنة على الطريق السريع الستامونى .



انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين ان الجثة لشخص يدعى السيد مصطفى عبدالمنعم عبده ٣٧ عاما سائق مقيم عزبة ابو شحاته مركز الستامونى .

وتمكنت المباحث من ضبط المتهم ويدعى احمد.ع م ٢٧ عاما كان يستقل سيارة د و ص 5438

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة.