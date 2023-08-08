سجلت 840 مليون دولار.. كوبي ستيل اليابانية ترفع توقعات أرباحها السنوية

أعلنت شركة كوبي ستيل اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن رفع توقعاتها لأرباحها الصافية للسنة المالية الحالية إلى مستوى قياسي بلغ 120 مليار ين ياباني (839 مليون دولار) بفعل ارتفاع متوقع في أسعار البيع وانخفاض تكاليف الوقود.

وزادت التوقعات بمقدار 20 مليار ين عن التقديرات السابقة مقابل 72.5 مليار ين في صافي أرباح العام المالي الماضي التي سجلتها شركة كوبي ستيل، ثالث أكبر شركة لصناعة الصلب في اليابان.

وقالت الشركة إن انخفاض تكاليف الشراء يجب أن يعوض تأثير تأخر تعافي الطلب في قطاعي تكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات وضعف الإنتاج الخارجي لشركات تصنيع السيارات اليابانية مع ارتفاع إنتاج السيارات الكهربائية في الصين.

وقالت كوبي ستيل يوم الثلاثاء إن صافي أرباحها في الربع الأول من السنة المالية الحالية ارتفع بنسبة 21% إلى 25.4 مليار ين.

وأضافت أن الفروق القوية لمعدن الصلب وانخفاض أسعار فحم الكوك قد عوضت عن انخفاض مبيعات منتجات الصلب والألومنيوم المدرفلة.

وقرر مجلس إدارتها رفع هدف نسبة توزيعات الأرباح إلى حوالي 30% من صافي الربح من 15% إلى 25% الآن، ودفع توزيعات أرباح مؤقتة قدرها 45 يناً للسهم، ما أدى إلى توزيع أرباح سنوية بمقدار 90 يناً للسنة المالية 2023 سنة.

وسجلت نيبون ستيل، أكبر صانع للصلب في اليابان، الأسبوع الماضي انخفاضًا بنسبة 23% في صافي الأرباح في الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، لكنها رفعت توقعاتها للعام بأكمله بنسبة 8% على أعلى من المتوقع هوامش مع انخفاض أسعار المواد الخام.