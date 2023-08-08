قرار من وزارة التعليم الروسية حول حرب أوكرانيا

كشفت وزارة التعليم الروسية النقاب عن كتب تاريخ مدرسية جديدة لطلاب المدارس الثانوية، حسبما قال وزير التعليم سيرجي كرافتسوف، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.



تحوي الكتب أقسامًا حول ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا ، وهو تعبير الكرملين عن الحرب.

وقال كرافتسوف لوسائل الإعلام الحكومية الروسية إن الكتب المدرسية الأربعة لطلاب الصفين العاشر والحادي عشر تفصل "أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة، والغرض من العملية العسكرية الخاصة ، والمتمثل في نزع السلاح".

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية تاس عن كرافتسوف قوله: "يعكس كتاب الصف الحادي عشر أهم الأحداث المتعلقة بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ، وأسباب ومسار العملية العسكرية الخاصة ، ودخول مناطق جديدة إلى الاتحاد الروسي".



سيتم تدريس الكتب المدرسية الجديدة كجزء من مادة التاريخ عبر المدارس الروسية اعتبارًا من 1 سبتمبر.

وتعهد كرافتسوف أيضًا بتطوير الكتب المدرسية مرة أخرى بعد نهاية الحرب "بمجرد أن ننتصر" .

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله "لقد انتصرنا بالفعل في حرب المعلومات، لكن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي وستنتهي بانتصارنا وبالطبع سنكمل كتاب التاريخ المدرسي".