عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار من وزارة التعليم الروسية حول حرب أوكرانيا

روسيا
روسيا

كشفت وزارة التعليم الروسية النقاب عن كتب تاريخ مدرسية جديدة لطلاب المدارس الثانوية، حسبما قال وزير التعليم سيرجي كرافتسوف، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية. 


تحوي الكتب أقسامًا حول ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا ، وهو تعبير الكرملين عن الحرب.

وقال كرافتسوف لوسائل الإعلام الحكومية الروسية إن الكتب المدرسية الأربعة لطلاب الصفين العاشر والحادي عشر تفصل "أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة، والغرض من العملية العسكرية الخاصة ، والمتمثل في نزع السلاح".

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية تاس عن كرافتسوف قوله: "يعكس كتاب الصف الحادي عشر أهم الأحداث المتعلقة بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ، وأسباب ومسار العملية العسكرية الخاصة ، ودخول مناطق جديدة إلى الاتحاد الروسي". 


سيتم تدريس الكتب المدرسية الجديدة كجزء من مادة التاريخ  عبر المدارس الروسية اعتبارًا من 1 سبتمبر.

وتعهد كرافتسوف أيضًا بتطوير الكتب المدرسية مرة أخرى بعد نهاية الحرب  "بمجرد أن ننتصر" .

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله "لقد انتصرنا بالفعل في حرب المعلومات، لكن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي وستنتهي بانتصارنا وبالطبع سنكمل كتاب التاريخ المدرسي".

 

الإعلام الحكومى آرب 1 سبتمبر الاتحاد الروسي الثانوية التعليم الروسية العملية العسكرية الخاصة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا المدارس الثانوية الكتب المدرسية العملية العسكرية حرب المعلومات جزيرة القرم سيفاستوبول طلاب المدارس طلاب المدارس الثانوى طلاب المدارس الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

جريمة مرعبة في الهرم.. عبدالمولى يقتل زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

12 % خصما من إيرادات التجار.. إجراء عاجل بسبب أسعار السجائر الجديدة

فرج قريب.. تحركات قوية من الحكومة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء نهائيا

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

موضوعات متعلقة

ضربة كبيرة في الصباح الباكر.. موديز تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية

ضربة جديدة للاقتصاد الثاني عالميا.. وهذا ما كشفته الأرقام

بسبب الأمطار الغزيرة.. هذا ما حدث في واحد من أكبر اقتصادات العالم

تراجع سعر الذهب عالميا لليوم الثاني على التوالي

هذا ما قاله كبير الدبلوماسيين الصينيين لـ لافروف بعد اجتماع السعودية

مسئول بالجيش الأمريكي يكشف.. إدارة بايدن تعمل على تمويل ضخم لأوكرانيا

مفاجأة رغم مكاسب 6 أسابيع.. انخفاض سعر برميل النفط اليوم بنسبة 0.70%

تحذير من فيضانات.. خروج قطار عن مساره في السويد لهذا السبب

ترشيحاتنا

الكويت.. وافدون يخترقون بيانات وزارة هامة وتحرك عاجل من السلطات

هل يعاد ترشيحهم مرة أخرى؟.. تفاصيل موقف طلاب التظلمات بتنسيق الجامعات 2023 

قرار من وزارة التعليم الروسية حول حرب أوكرانيا

خلافات “دوري المحترفين” تصل إلى “فيفا”| اتحاد الكرة في ورطة.. والأندية تُهدِد بالتصعيد

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

تجاوزت الـ4 مليارات جنيه.. تعرف على أغلى سيارة في التاريخ | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 وظائف في مأمن من الذكاء الاصطناعي.. كبيرة باحثين جوجل تكشف عنهم

حقيقة اعتزال شيكابالا| حرض اللاعبين على التمرد وأزمة جديدة داخل الزمالك.. تفاصيل

رقما صادما.. دراسة تحذر من تضاعف النفايات البلاستيكية في المحيطات

نانسي ومنير وعمر خيرت هذا الأسبوع.. اعرف مواعيد إذاعة حفلات مهرجان العلمين

فيديو

حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف.. فيديوجراف

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ