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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

صناعة الشيوخ: آفاق واسعة للتعاون بين مصر والأردن بعد انعقاد اللجنة العليا

محمد المنزلاوى وكيل
محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

أعرب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ عن ثقته فى أن المرحلة القادمة ستشهد افاقاً واسعة بين مصر والاردن فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها بعد انعقاد أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني .

 

وأشاد المهندس " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي التى أكد فيها أن هذه الاجتماعات سوف تُسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، بما يتسقُ مع رؤية وتَطلُعات كل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وأننا نلمس مدى متانة العلاقة عبر توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون الثنائي معلناً اتفاقه مع إشادة الدكتور مصطفى مدبولى بحرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية-الأردنية المُشتركة منذ انطلاقها، الذي اعتبره نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك وان هناك تواصلا مباشرا بينه وبين نظيره الأردني،كما أن هناك تواصلا مباشرا بين الوزراء من الجانبين، مشددا على أهمية هذا التواصل  في دفع العلاقات وتجاوز أية معوقات بيروقراطية.

 

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان واضحاً عندما أكد أن اللجنة نجحت خلال دورات انعقادها الثلاثين في تحقيق مُنجزات مُهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة، من أهمها الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز، والطاقة بصفة عامة وأن خط الغاز العربي كان واحدًا من مُخرجات اللجنة العليا من أجل تأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالات الطوارئ، وفق الأُطر التي تحافظُ على أمنِ الطاقة لكلا البلدين، تجسيداً لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع وأن خط الربط الكهربائي الحالي بين بلدينا يُعدُ مشروعا رائداً، كما أن هناك اهتماماً بزيادة جهد هذا الخط للتمكن من تبادل الطاقة مع دول شقيقة أخرى، ويتطلع لتفعيل التعاون مع العراق في هذا الصدد.

 

كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على أن البُعد الإقليمي يَظلُ أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر والأردن وأن آلية التعاون الثلاثي التي تجمعُ البلدين مع جمهورية العراق الشقيقة، تعد نموذجاً يحملُ في طياته فُرصًا واعدة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، وإنما أيضًا في شقه الاستراتيجي وأن ذلك يفرضُ تعزيز العمل في الفترة القادمة للبناء على حالة الاستقرار التي يشهدها العراق الشقيق لترجمة مُخرجات القِمم الأربع التي عُقدت حتى الآن إلى مشروعات ملموسة وان الاهم تفعيل ذلك على المستوى الثلاثي كما هو الحال على المستوى الثنائي مؤكداً أن الثلاثى مصر والاردن والعراقي لديهم القدرة على دعم مجالات التنسيق والتعاون والعمل العربى المشترك لتحقيق حلم الوحدة العربية . 

محمد المنزلاوي لجنة الصناعة الأردن مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأردني

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