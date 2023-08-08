محاضر لـ238 منشأة.. اعرف عقوبة مخالفي قرارات غلق المحال التجارية

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة عدم الالتزام بقرارات الحكومة بشأن غلق وفتح المحال التجارية وذلك بعد تحرير (238) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

عقوبة مخالفة قرارات غلق المحال

1-نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجارى إداريا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهما على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون - فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.

2- قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.

3- فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.

المحال المستثناة :

أما المحال المستثناة من مواعيد غلق المحال التجارية، فتشمل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

موعد تطبيق المواعيد الشتوية والصيفية:

ويتم تطبيق المواعيد اعتبارا من نهاية الخميس الأخير من شهرسبتمبر من كل عام حتى يوم الجمعة الاخيرة من شهر إبريل من كل عام.

موعد انتهاء المواعيد الصيفية :

وتنتهى المواعيد الصيفية لغلق المحال في الخميس الأخير من شهر سبتمبر الجارى، والتي كانت تنص علي فتح المحال التجارية والمولات يوميا من الساعة 7 إلي 11 مساءا صيفا ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي الاجازات الرسمية والاعياد لتغلق في الساعة 12 منتصف الليل.

أما المطاعم والكافيهات والبازرات بما في ذلك الموجودة في المولات التجاري فيتم فتحها من الساعة 5 صباحا وتغلق في الساعة 1 صباحا صيفا.