برلماني يثمن قرار وزير الأوقاف بإحالة حريق مبنى الوزارة القديم للنيابتين العامة والإدارية

أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس لمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها واهتمامه بمساجد آل البيت، كما أشاد بجهود وزارة الأوقاف وبسرعة تحرك وتصرف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن الحريق الذى نشب فى مبنى وزارة الأوقاف القديم، وتحركه العاجل والانتقال إلى موقع الحدث بعد دقائق معدودة من وقوعه، وإحالة الموضوع برمته إلى النيابتين العامة والإدارية لتتخذ جميع الإجراءات بشأنه.

وقال "شمس الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن الدكتور محمد مختار جمعة يحظى بتقدير واحترام كبيرين من الرأى العام المصرى لحرصه على عمارة بيوت الله وتطوير أداء الدعاة، وعلى موقفه العاجل والشجاع والجريء باتخاذه القرار الصائب والفورى بإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق، مؤكداً أن الدكتور محمد مختار جمعة يستحق الإشادة على ما يبذله من جهد في خدمة الدعوة وعمارة بيوت الله عز وجل.

وأضاف: “لقد طمأننا جميعا تأكيد وزارة الأوقاف أن جميع حجج الوقف ومستنداته وملفاته وملفات عمل الوزارة آمنة تماما، وأنه جار حصر أي تلفيات مادية بمعرفة اللجان المختصة المعنية”، موضحاً أن التحقيقات أكدت أن سبب الحريق ماس كهربائى.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تابع عملية إطفاء الحريق الذي شب صباح يوم السبت 5 / 8 / 2023م بمبنى وزارة الأوقاف القديم بشارع صبري أبو علم بباب اللوق بمحافظة القاهرة، ووجه الشكر لرجال الحماية المدنية على فدائيتهم وتفانيهم في عملهم، وسرعة تحركهم وسيطرتهم على الحريق الذي شب بالدور الأخير علويًّا والغرف التي فوقه.

وأحال وزير الأوقاف التحقيق في موضوع هذا الحريق لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شئونهما في الأمر كل فيما يخصه.

جدير بالذكر أن الوزارة انتقلت بالكامل انتقالًا كليًّا إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة من أول يوليو 2023م، وأكدت أن جميع حجج الاوقاف آمنة تماما لم تمس بأي تلف وأنه تم نقلها بالكامل من ديوان عام الوزارة وحفظها في أماكن آمنة.

وأكد أنه ما دام الأمر في يد النيابة العامة والإدارية، فلا مزايدة على ما تنتهي إليه تحقيقات كل منهما ثقة من الجميع في عدالة ونزاهة قضائنا الشامخ دون أي مزايدات غير مسئولة على أي أمر منظور أمام جهات التحقيق المعتبرة.