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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : استمرار الإفراج عن المسجونين تعزيز لمفاهيم حقوق الإنسان

محمد الصالحى عضو
محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ

أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف بإعلان لجنة العفو الرئاسى عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا تضم 33 شخصًا، مشيراً إلى أن ذلك يُعد إيذانًا باستمرار مسيرة إصلاح سياسى حقيقية، تمضى فيها الدولة عازمة على تعزيز كل مفاهيم حقوق الإنسان.

وقال " الصالحى " فى بيان اليوم إن الإفراجات المتتالية للجنة العفو الرئاسى، تأتى فى إطار الجهود المستمرة لخروج المحبوسين فى قضايا ذات خلفية متعلقة بالرأى والتعبير، مشيداً بالدعم الرئاسى لاستمرار خروج دفعات متتالية من المسجونين مثمناً التنسيق المستمر من المستشار حمادة الصاوى النائب العام واللواء محمود توفيق الداخلية الذى كان سبباً رئيسياً فى نجاح عمل لجنة العفو الرئاسى.

وقال الدكتور محمد الصالحى إن خروج دفعات متتالية من المسجونين بالتوازى مع دمج المفرج عنهم مجتمعيًا يلقى اشادة كبيرة وواسعة النطاق من الرأى العام المصرى موجهاً التهنئة القلبية لكل المفرج عنهم ولاسرهم . 

محمد الصالحى لجنة العفو الرئاسي العفو الرئاسي مجلس الشيوخ حقوق الإنسان

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