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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يحذر من استغلال قوات فاجنر الروسية لعدم الاستقرار بالنيجر

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأ ن مجموعة المرتزقة فاجنر الروسية تستغل عدم الاستقرار في النيجر.

وتحكم البلاد من قبل المجلس العسكري بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم قبل أكثر من أسبوعين.

كانت هناك اقتراحات بأن قادة الانقلاب طلبوا المساعدة من قوات فاجنر الخاصة، المعروف وجودها في مالي المجاورة.

وقال وزير الخاجية الأمريكي، في تصريحاته لـ “بي بي سي”، إنه لا يعتقد أن روسيا أو فاجنر وراء قيام انقلاب العسكري في النيجر.

ومع ذلك، كانت الولايات المتحدة قلقة من أن المجموعة ربما تعبر عن نفسها في أجزاء من منطقة الساحل، كما قال لبرنامج التركيز على أفريقيا في “بي بي سي”.

وتابع بلينكين: “أعتقد أن ما حدث وما يستمر في النيجر لم يكن بتحريض من روسيا أو من قبل فاجنر، لكنهم حاولوا الاستفادة منه”.

وأشار بلينكين إلى كل مكان ذهبت إليه مجموعة فاجنر، تبعه الموت والدمار والاستغلال، وأضاف بقوله أن ارتفع مستوى انعدام الأمن في النيجر.

وأوضح أنه كان هناك تكرار لما حدث في بلدان أخرى، حيث لم يجلبوا في أعقابهم سوى أشياء سيئة.

ويُعتقد أن لدى فاجنر آلاف المقاتلين في دول من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، حيث تتمتع بمصالح تجارية مربحة، ولكنها تعزز أيضًا العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع روسيا.

واتهم مقاتلو فاجنر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في عدة دول أفريقية.

على الرغم من ذلك، كانت هناك تكهنات بأن جيش النيجر قد طلب مساعدة فاجنر حيث تواجه البلاد احتمال التدخل العسكري.

أصدرت إيكواس - وهي تكتل تجاري من 15 دولة في غرب أفريقيا - مهلة يوم الأحد لقادة المجلس العسكري في النيجر للتنحي وإعادة الرئيس بازوم.

تم تجاهل هذا الموعد النهائي، ومن المقرر أن تعقد مجموعة "الأكواس" اجتماعًا يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك.

وأجرت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند يوم الاثنين ما وصفته بمحادثات 'صعبة وصريحة' مع قادة الانقلاب الذين قالت إنهم يتفهمون مخاطر العمل مع المرتزقة.

كما تحدث بازوم، الموجود حاليًا في الأسر، عن مخاوفه بشأن تأثير فاغنر في أفريقيا.

وكتب في مقال رأي لصحيفة “ذا واشنطن”، وتم نشر المنشور الأسبوع الماضي.

وليس من الواضح حاليًا ما إذا كانت مقاتلات فاجنر قد دخلت البلاد، لكن قناة “التليجرام” التابعة لشركة فاجنر الروسية الخاصة، جراي زون، قالت أمس، الاثنين، إن حوالي 1500 من مقاتليها قد أرسلوا مؤخرًا إلى أفريقيا.

ولم تحدد مكان انتشارهم في القارة.

وحث زعيم فاجنر، يفغيني بريغوزين، المجلس العسكري على الاتصال بقوات فاجنر في رسالة صوتية تم تحميلها على تيلجرام يوم الثلاثاء.

وقال بريغوزين: "نحن دائما إلى جانب الخير، إلى جانب العدالة، وإلى جانب أولئك الذين يقاتلون من أجل سيادتهم ومن أجل حقوق شعوبهم".

اسبوعين ارتفع الاذاعة البريطانية الأقتصادية التدخل العسكري الاستغلال

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