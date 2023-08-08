ندوة عن العمل التطوعي بمركز شباب مدينة باريس في الوادي الجديد

قال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إنه تم تنفيذ ندوة عن العمل التطوعي بمركز شباب مدينة باريس، من خلال إدارة البرلمان والتعليم والمدنى.

وأوضح أن التطوع للشباب هو تقديم المساعدة والعون والجهد مِن أجل العمل على تحقيق الخير في المجتمعِ عمومًا ولأفراده خصوصًا، وقد أطلق عليه مسمى عمل تطوعي لأن الإنسان يقوم به طواعية دون إجبار من الآخرين على فعله، فهو إرادة داخلية، وغلبة لسلطة الخير على جانب الشر، ودليل على ازدهارِ المجتمع، فكلما زاد عدد العناصر الإيجابية والبناءة في مجتمع ما، أدى ذلك إلى تطوره.



وأضاف أن العمل التطوعي هو الترس الأهم في خلق المرونة والتضامن في المجتمع، ويشعر الفرد بالمسؤولية ويطور من شخصيته، ويعزز الشعور بالتمكين، ويخلق إحساسًا بالاستقلالية، ويترجم إلى أصوات أقوى داخل المجتمع.

وفي سياق متصل، أعلن شوقي عن تنفيذ مبادرة «حدودنا نبضنا» بمركز شباب مدينة الخارجة بتنفيذ الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، ووحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب بالتعاون مع رواد المحافظات.

وأشار إلى أن ذلك في إطار الحرص على دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة، حيث يتم تدريب الشباب على أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، وإطلاق مسابقة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي، وسيتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية. جدير بالذكر أن مبادرة «حدودنا نبضنا» يتم تنفيذها بالمحافظات الحدودية في ظل الاهتمام ودعم المحافظات الحدودية، بدعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.