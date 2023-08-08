عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة عن العمل التطوعي بمركز شباب مدينة باريس في الوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

قال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إنه تم تنفيذ ندوة عن العمل التطوعي بمركز شباب مدينة باريس، من خلال إدارة البرلمان والتعليم والمدنى.

 

وأوضح أن التطوع للشباب هو تقديم المساعدة والعون والجهد مِن أجل العمل على تحقيق الخير في المجتمعِ عمومًا ولأفراده خصوصًا، وقد أطلق عليه مسمى عمل تطوعي لأن الإنسان يقوم به طواعية دون إجبار من الآخرين على فعله، فهو إرادة داخلية، وغلبة لسلطة الخير على جانب الشر، ودليل على ازدهارِ المجتمع، فكلما زاد عدد العناصر الإيجابية والبناءة في مجتمع ما، أدى ذلك إلى تطوره. 

 

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس مكتب "جايكا" بمصر لبحث تنفيذ مشروعات متطورة


وأضاف أن العمل التطوعي هو الترس الأهم في خلق المرونة والتضامن في المجتمع، ويشعر الفرد بالمسؤولية ويطور من شخصيته، ويعزز الشعور بالتمكين، ويخلق إحساسًا بالاستقلالية، ويترجم إلى أصوات أقوى داخل المجتمع.

 

وفي سياق متصل، أعلن شوقي عن  تنفيذ مبادرة «حدودنا نبضنا» بمركز شباب مدينة الخارجة بتنفيذ الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، ووحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب بالتعاون مع رواد المحافظات. 

 

وأشار إلى أن ذلك في إطار الحرص على دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة، حيث يتم تدريب الشباب على أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، وإطلاق مسابقة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي، وسيتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية. جدير بالذكر أن مبادرة «حدودنا نبضنا» يتم تنفيذها بالمحافظات الحدودية في ظل الاهتمام ودعم المحافظات الحدودية، بدعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

الاستقلالية ادارة البرلمان اهتمام الحرص التعاون التضامن البرلمان الايجابية المحافظات الحدودية المشروعات الفائزة المشروع رف صبحي تنفيذ مشروع تطوير تدريب الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

ورطة جديدة.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقة الزمالك الفاشلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس مكتب "جايكا" بمصر لبحث تنفيذ مشروعات متطورة

اتصور ببلاش.. إنشاء ممشي سياحي كمتنفس لمواطني قرية الشيخ والي بالوادي الجديد

جامعة الوادى الجديد تنظم دورة لإعداد المعلم الجامعى

جامعة الوادى الجديد تستقبل وفدا من صوفيا اليابانية

اعتماد 8 مدارس من هيئة ضمان جودة التعليم في الوادي الجديد

مؤتمر جماهيري حول الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يوجّه بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات السلامة بالمتنزهات والمنتجعات

محافظ الوادي الجديد يستقبل أعضاء لجنة المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

ترشيحاتنا

بوتين يكشف السبب وراء رفع أسعار الفائدة.. تفاصيل

التعبئة والإحصاء: عدد السكان زاد 10.5 مليون نسمة في أقل من 7 سنوات

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب موظفة بإحدى الجهات الحكومية

إيطاليا تعلن إلغاء التأشيرة الذهبية للمواطنين من روسيا وبيلاروسيا

النيابة العامة تذيع فيديو لميثاق العدالة.. تفاصيل

قرار جديد بشأن العلاوات الخمس.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الكوري والصيني والبيض والدجاج وبأكثر من وصفة

من غير حيرة.. أهم أساسيات اختيار ديكور المنزل

بلدة تمنع سكانها من استخدام السيارات أعرف القصة كاملة

لو حد اغمى عليه في المترو.. اعرف الإسعافات الأولية

فيديو

أمطار رعدية وعواصف.. تحذير عاجل لسكان الإسكندرية وهذه المحافظات

91.5% للطب و84% للهندسة .. مفاجآت بتنسيق المرحلة الأولى | وتنبيه هام للطلاب

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ