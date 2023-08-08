محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس مكتب "جايكا" بمصر لبحث تنفيذ مشروعات متطورة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مع كاتو كين رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر والوفد المرافق من مسئولي الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، وممثلي جامعات تشيبا وكيوتو وصوفيا اليابانية؛ وذلك لبحث الخطوات التنفيذية والاتفاق على الأطر العامة للمشروع التنموي المزمع تنفيذه بين المحافظة والهيئة.



وأكد الزملوط على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال إعداد دراسات حديثة للخزان الجوفي وترشيد استهلاك مياه الري وإجراء دراسات بحثية لتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية وإيجاد حلول علمية للظواهرالمتعلقة بالتربة والمناخ، وكذلك دعم مشروعات المحافظة الرائدة في مجال الطاقة الشمسية وإنتاج الحرير الطبيعي، للتوسع في هذه المشروعات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.