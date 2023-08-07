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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادى الجديد تنظم دورة لإعداد المعلم الجامعى

جانب من الدوره
جانب من الدوره

افتتح الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد  لشئون الدراسات العليا والبحوث نائبا عن رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور احمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فعاليات دورة اعداد المعلم الجامعي أغسطس 2023 للمدرسين المساعدين و المعيدين بالجامعة.

وفى كلمة الأستاذ  الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتى القاها نائبا عن رئيس الجامعة اكد على اهمية إقامة هذه الدورات لإكساب المتدربين العديد من المهارات التربوية والتعليمية والتأهيل للتدريس و تعزيز القدرة لدى عضو هيئة التدريس لتقديم المعلومة للطالب بشكل مفيد و فعال واكد على اهمية الاعداد الجيد للمحاضرات و الاهتمام بتطوير الذات ،واضاف ان المهمة الرئيسية لعضو هيئة التدريس بالجامعة هي التدريس و البحث العلمي و هو ما يتطلب رفع الكفاءة بصورة مستمرة تتناسب مع معدل التطور الكبير الذي يشهده العلم ، واكد على ضرورة اهتمام الباحثين بتنمية المهارات البحثية و اجادة اللغات الاجنبية للحصول على فرص جيدة في المنح و البعثات و المشروعات البحثية .

ومن جانبه أكد الاستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الأنشطة الطلابية والمشاركة الفعالة تعمل على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن، ومن جانبها  أشارت الأستاذة الدكتورة نجوى أحمد واعر وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان هذه الدورة تأتى في إطار  دورات اعداد المعلم الجامعي التى تنظمها كلية التربية بقاعة كلية الطب  بإشراف الأستاذ الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية و بمشاركة عدد من السادة المدرسين المساعدين والمعيدين من مختلف كليات الجامعة و يقوم بالتدريس فيها نخبة من اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية . 

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وأضافت أن هذه الدورة تستمر خلال الفترة من السادس من أغسطس وحتى العاشر من أغسطس 2023 و تضم ثلاث مجموعات ويتضمن التدريب عدة محاضرات منها:
- البحث العلمى بين الواقع والمامول.
- الأنشطة الطلابية والمشاركة الفاعلة. 
- الجامعة والمجتمع.
- الاتجاهات الحديثة فى التدريس. 
- التعلم بالمشاعر .
- التدريس المصغر .
- فلسفة اعداد المعلم الجامعي .
- الاتجاهات الحديثة فى التعليم العالى .
- الاختبار الجيد - جدوى المواصفات .
- احترام الملكية الفكرية .
- مهارات التدريس و مهارات الاتصال و اقتصاد المعرفة و اخلاقيات مهنة التدريس و الصحة النفسية و الارشاد النفسي للطالب الجامعي .

الأستاذ الدكتور إعداد المعلم ء هيئة التدريس التعليم والطلاب جامعة الوادى الجديد رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون الدراسات العليا والبحوث كيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

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