اكتشاف متحور جديد لـ فيروس كورونا في الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، عن ظهور حالات إصابة في البلاد بمتحور جديد من فيروس كورونا “كوفيد-19” يسمى “إيريس”، والذي ينتشر الآن بسرعة في بريطانيا.

وحسب وزارة الصحة الهندية، تم رصد 54 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ العدد الإجمالي للحالات النشطة للفيروس 1574 إصابة في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن علماء بريطانيون يعملون بالفعل على تطوير لقاحات لوباء “المرض X”.

وبعد جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”، يعتقد الباحثون أن مسببات الأمراض القاتلة التي تنقلها، بما في ذلك أنفلونزا الطيور وجدري وفيروس هانتا، قد تتطور لتصيب البشر.

ويتم إجراء البحث من قبل وكالة الأمن الصحي البريطانية في مجمع مختبرات بورتون داون شديد الحراسة في ويلتشير، حيث تم توسيع مركز تطوير وتقييم اللقاحات في بورتون داون منذ جائحة كورونا، ويعمل 200 عالم الآن على تطوير لقاحات للفيروسات الحيوانية التي لم تصيب البشر بعد.

وقال رئيس وكالة الأمن الصحي البريطانية، البروفيسور دام جيني هاريس، لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية: “ما نحاول القيام به هنا هو التأكد من أننا نستعد بحيث إذا كان لدينا مرض X جديد ، وهو ممرض جديد ، فقد قمنا بأكبر قدر ممكن من هذا العمل مقدما.. نأمل أن نتمكن من منع [الوباء]. ولكن إذا لم نتمكن من ذلك وعلينا الاستجابة، فقد بدأنا بالفعل في تطوير لقاحات وعلاجات للقضاء عليها”.