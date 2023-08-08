سريع الانتشار.. متحور جديد من كورونا يثير القلق عالميا |فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية من متحور جديد لفيروس كورونا يدعى آيريس.

وأوضح التقرير أن المتحور آيريس تم وضعه على قوائم المراقبة منذ 3 أسابيع، وتسبب المتحور آيريس في حالة من القلق في جميع أنحاء العالم.

وتابع التقرير أن أعراض المتحور الجديد آيريس تتشابه مع أعراض أوميكرون وهي انسداد الأنف والصداع والتعب والعطس وتغيرات في حاسة الشم .

وأكمل التقرير أن متحور آيريس شديد الانتشار بين المصابين وتسبب في ارتفاع أعداد حالات دخول المستشفيات في أماكن مختلفة بالعالم .

ووفقاً لملاحظات منظمة الصحّة العالمية، فإن المتحوّر لا يبدو أنه يصيب البشر بأعراض مختلفة عن المتحّورات السابقة، أو أعراض أكثر حدّة.

ويُظهر المتحور حتى الآن قابلية أكثر شراسة للانتقال بين البشر، حيث قدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن النسخة الجديدة من الفيروس مثلت 14.5 بالمئة من الحالات الجديدة للإصابة في البلاد، وهي تنمو بنسبة 20 بالمئة أسبوعياً.