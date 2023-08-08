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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفى: سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الكاتب الصحفي، جميل عفيفي، إن سيناء أرض الفيروز تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن سيناء تعرضت لكافة الحروب التي خاضتها الدولة المصرية على مدار تاريخها، وآخرها ضد الجماعات الإرهابية التي استطاعت التسلل داخلها بعد أحداث 2011م.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية حينما تولت زمام السلطة في مصر، أدخلت 30 ألف عنصر إرهابي إلى سيناء، بشهادة قادتها مثل عصام العريان ومحمد البلتاجي، والمعزول محمد مرسي أصدر عفوا رئاسيا بحق أخطر العناصر الإرهابية وتم نقلهم إلى سيناء، باعتقادهم بأنه سيكونون ظهيرا عسكريا لهم.

وتابع أن القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية كان لهما دور كبير في القضاء على التنظيمات الإرهابية منذ عام 2011م وحتى اليوم، مشيرا إلى أنهما استطاعتا تطهير سيناء بالكامل من هذه التنظيمات الإرهابية بعد استهداف البنية التحتية لها بالكامل، من خلال عدد من العمليات.

الجماعات الارهابية الدولة المصرية العمق الاستراتيجي القوات المسلحة المصرية الكاتب الصحفي جميل عفيفي تطهير سيناء

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