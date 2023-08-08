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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رئيس محكمة الفيوم يحتفل بزفاف ابنه عبدالرحمن وكيل النائب العام

المستشار عبدالرحمن
المستشار عبدالرحمن بهاء

إحتفل المستشار بهاء الدين مصطفى رئيس محكمة الفيوم، بحفل زفاف نجله عبدالرحمن وكيل النائب العام ببني سويف، على الدكتورة نرمين مصطفى المعيدة بكلية طب الفيوم، في أحد فنادق القاهرة.

وحضر الحفل لفيف من الأهل وأعضاء النيابة العامة والقضاة، من بينهم شقيق العريس المستشار محمود بهاء القاضي بمجلس الدولة، والمستشار عبدالرؤوف صبيح رئيس الإستئناف بالقاهرة، والمهندس محمد رحيم مساعد وزير الكهرباء الأسبق.

حفل زفاف المستشار عبدالرحمن بهاء
حفل زفاف المستشار عبدالرحمن بهاء
حفل زفاف المستشار عبدالرحمن بهاء
حفل زفاف المستشار عبدالرحمن بهاء

كما حضر حفل الزفاف، المستشار مصطفى جنيدي مدير نيابات مرور الجيزة، والرائد هشام حسن رئيس مباحث الفيوم، والمقدم كريم الروبي مدير مكتب مدير أمن الفيوم، والمستشار محمد عبدالتواب القاضي بمجلس الدولة.

وكيل النائب العام زفاف عبدالرحمن بهاء الدين حفل زفاف المستشار عبدالرحمن بهاء الدكتورة نرمين مصطفى

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