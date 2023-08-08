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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قوية لواشنطن.. وكالة موديز تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية |تفاصيل

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، تصنيف 10 بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك في ظل استمرار المخاطر في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وقالت موديز في بيان صدر عنها، إن هناك احتمالات لتخفيض التصنيف الائتماني لبنوك أمريكية كبيرة، وذلك بفعل قوة الاقتراض على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.

ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني، فإن خفض تصنيف البنوك الكبرى في الولايات المتحدة قد يطال مؤسسات مثل U.S. Bancorp، وBank of New York Mellon Corp، وState Street Corp.

وأشارت إلى أن نتائج الربع الثاني من عام 2023، تظهر ضغوطا على الربحية والسبب في ذلك يعود للركود وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، وذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2001.

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