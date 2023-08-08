عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة: نصر على محاسبة روسيا لاجتياحها جورجيا واحتلال أراضيها

وزير الخارجية الامريكية
وزير الخارجية الامريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن أنها ما زالت الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لسيادة جورجيا وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا. 

وذكرت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن روسيا قامت منذ خمسة عشر عاما باجتياح الدولة ذات السيادة جورجيا واحتلت عشرين بالمئة من أراضيها. 

وأضافت “لقد قلبت التصرفات الروسية حياة السكان المتأثرين بالنزاع رأسا على عقب وبدلتها إلى الأبد. نحن نحيي بكامل الاحترام والتعاطف القلبي ذكرى من قتلوا وأصيبوا وهجروا على أيدي القوات الروسية”.

وتابعت “إن التصرفات الروسية أثناء احتلالها لجورجيا، وبما في ذلك حملات الكرملين الخبيثة والمضللة التي يطلق عليها اسم “تحديد الحدود” وعمليات التهجير الجماعي، ما زالت تتسبب بمصاعب لا تحصى. وقد عانى الشعب الجورجي كما الأوكراني من عواقب ازدراء روسيا بالقانون الدولي ورغبتها في الهيمنة على جيرانها”.

وتشدد الولايات المتحدة على موقفها المصر على محاسبة روسيا على التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار السداسي النقاط للعام 2008، والذي يقضي بسحبها قواتها إلى المواقع السابقة للنزاع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق. ويتعين على روسيا أن تقوم أيضا بعكس اعترافها بالاستقلال المزعوم لإقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا. وتعد هذه الإجراءات ضرورية لمئات الآلاف من النازحين داخليا حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان والعيش بكرامة.

واختتم البيان ما زالت الولايات المتحدة بعد مرور خمسة عشر عاما ثابتة في دعمها للشعب الجورجي ورغبته العارمة في التكامل مع المنطقة الأوروبية والأطلسية فيما يدافع عن سيادته وسلامة أراضيه ويسعى إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

 

الخارجية الأمريكية القوات الروسية الولايات المتحدة جورجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: استسلمت

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

أنهى حياة مراته وأولاده الخمسة.. كارثة في الهرم

قبل افتتاح مسجدها.. لماذا أحب المصريون السيدة نفسية وكيف خضع لها النيل؟

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك مع 3 صفقات جديدة.. وتجديد عقد فتوح

موضوعات متعلقة

بلغت 30 مليار دولار.. أرامكو السعودية تكشف عن أرباحها

أمه بلغت عنه.. القبض على ابن عم مطلق النار في تكساس بتهمة التخطيط

وكيلة الخارجية الأمريكية تكشف عن كواليس لقائها بقادة الانقلاب في النيجر

عاجل.. المجلس العسكري في النيجر يجري تعديلات على مستوى قادة الجيش والحكومة

عاجل.. إصابة 14 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس

محكمة أمريكية تمنع بايدن من تخفيف عبء الديون لصالح الطلاب المحتالين

المعارضة في فنزويلا تقود الكونجرس لمناقشة تمديد صلاحية السندات

بلينكن يبحث تطورات الهجوم الأوكراني المضاد

ترشيحاتنا

تعليق مثير من مرتضى منصور على غرامة كهربا وأزمات الزمالك المالية بالـ«فيفا»

تسريبات تكشف سعر أرخص تابلت رائد من سامسونج

جيتور داشينج المتوقع طرحها في مصر .. بقوة 197 حصان وتصميم رياضي |صور

رئيس المريخ البورسعيدي: أعضاء اتحاد الكرة يسعون للحفاظ على الأندية الشعبية| فيديو

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

عضو اتحاد اليد: إعداد منتخب الناشئين لخوض المونديال استمر على مدار سنتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاها نادية خد سوسو.. ظهور نادر لحفيدة إجلال زكي |شاهد

ديون مقابل رعاية صحية خاصة.. أزمة تضع البريطانين في ورطة

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

فيديو

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ