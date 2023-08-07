الولايات المتحدة تعلن موعد وصول الشحنة الأولي من دبابات أبرامز إلى أوكرانيا

أفادت شبكة CNN نقلاً عن رئيس الاستحواذ بـ الجيش الأمريكي دوجلاس بوش، اليوم الأثنين، أن الولايات المتحدة وافقت على شحن الدفعة الأولى من دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، ليتم تسليمها بحلول الخريف.

وقال بوش في تصريحات صحفية: "لقد انتهوا، عليهم الآن الوصول إلى أوروبا، ثم إلى أوكرانيا، مع كل الأشياء التي ترافقهم الذخيرة وقطع الغيار ومعدات الوقود ومنشآت الإصلاح.

ولم يحدد بوش عدد الدبابات التي ستكون في الدفعة الأولى.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم عدة دبابات أمريكية من طراز أبرامز إلى أوكرانيا في سبتمبر.

وبحسب الصحيفة، فإن الدفعة الأولى ستشمل من 6 إلى 8 دبابات، وفي المجموع تخطط واشنطن لنقل 31 دبابة إلى كييف.